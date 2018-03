C'E' IRONMAN, COMINCIATI I LAVORI DELLA PROVINCIA PER SISTEMARE LE STRADE

PESCARA. In vista della manifestazione Ironman 70.3, che nei prossimi si svolgerà nel territorio pescarese con la partecipazione di circa duemila atleti, la Provincia ha promosso dei lavori stradali nei comuni interessati al passaggio della carovana. Gli interventi di sistemazione del manto di asfalto, appena cominciati, ammontano complessivamente a circa 150 mila euro, annuncia il presidente della Provincia Guerino Testa.

L'assessore ai Lavori pubblici Roberto Ruggieri illustra nel dettaglio i lavori, già in corso. La strada provinciale 44 sarà sistemata dall'inizio (a Cepagatti) per un tratto di circa 700 metri verso Vallemare. Sulla sp 41, invece, saranno rimessi a posto vari tratti, nei comuni di Cepagatti, Rosciano e Nocciano, compresa la variante di Villa Oliveti. Diversi, poi, i tratti della 602 sui quali si interverrà dal ponte sul fiume Nora (Cepagatti) fino al bivio Ceraso (Nocciano). Mezzi all'opera anche sulla strada provinciale 20, tra Moscufo e Pianella, e tra Pianella e la cosiddetta Cartiera di Loreto Aprutino.