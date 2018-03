TORRE DE’ PASSERI, ATTESI 400 ATLETI ALLA CORSA DELLA MEMORIA

2 GIUGNO. TORRE DE’ PASSERI. Celebrazione solenne della Festa della Repubblica e gara podistica regionale per agonisti, famiglie e bambini, il prossimo 2 giugno. Insieme sotto il tricolore per non dimenticare le vittime del terremoto de L’Aquila e gli studenti torresi che persero la vita nella tragica notte del 6 aprile 2009. Attesi 400 podisti che arriveranno da tutto l’Abruzzo. La gara podistica di valenza regionale è valevole come prova unica per il campionato provinciale UISP di Corsa su strada ed è inserita nei circuiti Corri l’Abruzzo e Criterium Regionale Fidal Master 2013. Chi non l’avesse già fatto potrà iscriversi alla corsa direttamente in piazza Papa Giovanni XXIII a Torre de’ passeri, al desk allestito nei pressi del Municipio. Alle ore 10, proprio dal centro del paese, partiranno le gare giovanili (fino a 16 anni), mentre alle 10.30 è prevista la partenza delle gare riservate agli adulti che correranno, per la competitiva su un circuito di 7.5 Km, mentre per la family run su un percorso di 5,250 Km. Dopo la gara e al termine della Santa messa, si procederà alla cerimonia solenne per la Festa della Repubblica. Poi si terranno le premiazioni dei partecipanti alla Corsa della Memoria: saranno consegnati riconoscimenti ai primi 6 atleti classificati e alle prime 6 atlete classificate e ancora premi di categorie (i primi 5 e le prime 5) e otto riconoscimenti per i gruppi più numerosi che parteciperanno alla manifestazione. Inoltre sarà consegnato all’Associazione Vittime Universitari Sisma 2009 (A.V.U.S. 6 aprile 2009 onlus) il ricavato della manifestazione che sarà poi destinato a finanziare progetti di studio di giovani studenti universitari.