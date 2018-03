VIABILITA’: GIOVEDI’ CHIUSA VIA MAZZINI A PESCARA PER INTERVENTO ACA

CRONACA. PESCARA. Dalle prime ore della mattinata di domani, giovedì 30 maggio, la squadra di pronto intervento dell'Aca sara' impegnata nei lavori di realizzazione di una condotta idrica lunga circa 30 metri in via Mazzini a Pescara.

Il lavoro è necessario per permettere lo svolgimento della manifestazione sportiva Ironman Italy 70.9 prevista per domenica 9 giugno nel capoluogo adriatico. Per consentire le operazioni di scavo e sistemazione della tubatura, sara' necessaria la chiusura al traffico di via Mazzini, nel tratto compreso tra viale Riviera Nord e viale Regina Elena. La circolazione veicolare verra' interdetta per tutta la durata dell'intervento, orientativamente dalle ore 7.30 alle 14 di domani. Non ci sarà invece bisogno di sospendere la normale distribuzione idrica, che verrà garantita per tutta la durata dei lavori.

La nuova condotta idrica servirà ad assicurare l'erogazione idrica nel parcheggio antistante piazza Primo Maggio, dove verrà allestito il quartier generale dell'evento sportivo con relativo servizio doccia.