GINO BARTALI, MIO PADRE. IL FIGLIO ANDREA RACCONTA IL CAMPIONE DI CICLISMO A TORTORETO

SPORT. TORTORETO. L’associazione civica Tortoreto Merita invita la cittadinanza a partecipare all’incontro con Andrea Bartali. Sabato 1 giugno alle ore 21 presso il salone parrocchiale sottostante la Chiesa S. Maria Assunta a Tortoreto Lido, il figlio dell’intramontabile atleta Gino Bartali racconterà la grandezza sportiva e umana dell’uomo che, grazie ai suoi preziosi insegnamenti, ha rappresentato per lui non solo un padre, ma soprattutto un esempio di vita e di passione. Per tutti era il campione. Il campione del ciclismo autentico, quello di una volta, fatto di sfide vere e genuine, come quella infinita ed esaltante con Fausto Coppi.