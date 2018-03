FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA BANDE. MUSEI APERTI DAL 29 MAGGIO AL 2 GIUGNO.

CULTURA. GIULIANOVA. In occasione del Festival internazionale della bande musicali, l'amministrazione comunale ha deciso l'apertura straordinaria delle strutture museali cittadine, nell'ordine la Gipsoteca “R. Pagliaccetti” e la Cappella “De Bartolomei” di piazza della Libertà e il museo archeologico “La Rocca” ex “Il Bianco” di via del Popolo, che saranno garantite da operatori della cooperativa “Il Volo”, affidataria del servizio.

Tutte le strutture saranno aperte, ad ingresso libero, a partire da oggi, 29 maggio, sino al 31 maggio con orario 20:30-22.30. Sabato 1 giugno l'apertura osserverà i seguenti orari: 9:30-12, 17-19 e 20:30-23:30. Domenica 2 giugno dalle 20:30 alle 23:30.