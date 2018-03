ABRUZZO/ D’ARISTOTILE ADERISCE A CENTRO DEMOCRATICO

POLITICA. ABRUZZO. Nuova adesione al Centro Democratico. Antonio D’Aristotile, medico Chirurgo e sindaco di Vacri, ha aderito al progetto della nuova aggregazione politica. A margine della direzione regionale del partito ha dichiarato: «In questo momento di confusione politica ho sentito il bisogno di aderire ad un progetto che rappresentasse i miei ideali di sempre, caratterizzati da una profonda attenzione al riformismo moderato, dove servono fatti concreti e non si ha bisogno della politica urlata. Da sindaco, con il contatto quotidiano con i miei concittadini, ho imparato che i problemi vanno affrontati e risolti con i mezzi disponibili, bisogna fare e fare subito». A dare il benvenuto a D’Aristotile, insieme al coordinatore regionale Gino Milano, è stato il consigliere regionale Paolo Palomba, coordinatore provinciale di Chieti che ha dichiarato: «siamo onorati dell’ingresso nel nostro partito di un professionista di valore, che è anche un Sindaco e in questo momento particolare per la politica i sindaci sono gli unici veri rappresentanti dei cittadini. L’ingresso di tanti amministratori e il consenso degli elettori che, in questa tornata elettorale, ha visto il nostro movimento quadruplicare i voti, certifica la giusta impostazione del progetto politico di Centro Democratico».