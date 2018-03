A L’AQUILA IL TERZO SALONE DELLA RICOSTRUZIONE

L’AQUILA. Dal 13 al 16 giugno prossimi torna a L’Aquila, presso l’ex Italtel, la più grande e importante vetrina del comparto edile in materia di ricostruzione.





Torna il Salone della Ricostruzione, giunto alla sua terza edizione. La più grande e importante vetrina del comparto edile in materia di ricostruzione si svolgerà dal 13 al 16 giugno prossimi a L’Aquila nella nuova location dell’ex Italtel (Nucleo Industriale Pile), già utilizzata in occasione del Salone dei prodotti tipici dei Parchi d’Italia, evento fieristico che ha radunato negli spazi prima vuoti del complesso, oltre 30mila persone.

Un’edizione all’insegna dell’unione delle forze private ed istituzionali quella presentata questa mattina a L’Aquila, presso la sede dell’ANCE. Quattro giorni di incontri, proposte, dibattiti, conoscenza per parlare di ricostruzione del capoluogo abruzzese e dei comuni del cratere colpiti dal terremoto, ma anche per confrontarsi sull’importanza della tecnologia e dell’innovazione quali nuovi motori per il settore.