VILLA SANTA MARIA, IL CONVEGNO, “LA SACRALITÀ DEL CIBO”

IL CONVEGNO. VILLA SANTA MARIA. In occasione del 450° anniversario della nascita di San Francesco Caracciolo, patrono dei cuochi d'Italia, l’Istituto alberghiero “G. Marchitelli” e l’ordine dei Chierici Regolari Minori, in collaborazione con la parrocchia San Nicola di Villa S.Maria, hanno organizzato un convegno sul tema “Sacralità del cibo” che si svolgerà presso la sede dell'Istituto lunedì 3 giugno 2013 a partire dalle 10,30. Il programma dell'evento prevede gli interventi di relatori che tratteranno il tema proposto dal punto di vista teologico, sociale e antropologico: monsignor Edoardo Menichelli, arcivescovo di Ancona-Osimo, “Il pane quotidiano”; - padre Raffaele Mandolesi, preposito generale dell'ordine dei Chierici regolari minori, “Dal pane accolto... al pane condiviso”; Thea Rossi, antropologa, “Cibo, tradizioni e riti: una lettura antropologica”; Adele Cicchitti, docente e studiosa di storia e tradizioni locali, “Cibi rituali nel ciclo dell'anno”; Alessandra Gasparroni, antropologa, “La fede nel pane. Aspetti devozionali sul culto di San Biagio in Abruzzo”. Il convegno è aperto al pubblico.

Il convegno sarà seguito dall'inaugurazione di due percorsi espositivi, realizzati all’interno della scuola, dal titolo “Benvenuti nella patria dei cuochi” e “Cibo e arte”.