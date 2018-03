DOMENICA A SULMONA 55° GRAN PREMIO PELINO

CICLISMO. SULMONA. Si svolgerà domenica 2 giugno, a Sulmona, il 55° Gran Premio Pelino – XI Memorial Alfonso ed Olindo Pelino, classica ciclistica, che vedrà protagonisti i campioni italiani della categoria allievi (15 e 16 anni). Quest’anno l’appuntamento è per le ore 15:30 a Sulmona, con partenza, come da trazione, in Viale Mazzini. Anche quest’anno la gara si svolge con una settimana di anticipo rispetto ai festeggiamenti di Sant’Antonio da Padova, per venire incontro ai nuovi regolamenti federali per la categoria allievi.

Alla gara, giunta alla 55esima edizione, è abbinata l’undicesima edizione del Memorial Alfonso ed Olindo Pelino, in ricordo dei due imprenditori che hanno sempre sostenuto e voluto la gara ciclistica. La manifestazione quest’anno si svolgerà in occasione della Festa della Repubblica.

Da Viale Mazzini i concorrenti gareggeranno su un circuito che si snoda attorno alla strada statale e alle due Circonvallazioni. Solo all’ultimo giro il gruppo proseguirà per Pacentro, dove verrà attribuito il Gran Premio della montagna, per poi fare ritorno all’arrivo in Viale Mazzini, per un totale di complessivi 71 chilometri.