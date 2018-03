ANNO SCOLASTICO 2013-2014: IN ABRUZZO SI INIZIA IL 16 SETTEMBRE

ABRUZZO. La Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore all'Istruzione, Paolo Gatti, ha approvato, nella seduta di ieri, il calendario scolastico regionale per l'anno scolastico 2013/14, che sarà trasmesso alle Province e all'Ufficio Scolastico Regionale. Il prossimo anno scolastico inizierà lunedì 16 settembre e terminerà sabato 14 giugno 2014 per le scuole primarie e secondarie di 1° e 2° grado; di conseguenza i giorni di attività didattiche saranno 208 (o 207, nel caso che la festa del Santo Patrono coincida con un giorno in cui siano previste le attività didattiche). La scuola dell'infanzia, invece, cesserà le lezioni il 30 giugno 2014. E' previsto, inoltre, che, all'interno dei 208 (o 207) giorni stabiliti, le Istituzioni Scolastiche Autonome possano definire eventuali adattamenti - debitamente motivati - del calendario scolastico regionale, concernenti la data di inizio e/o la sospensione delle attività didattiche, da compensare, in altri periodi dell’anno scolastico, attraverso congrue modalità e tempi di recupero.