SPOLTORE. TROVATI CINQUE VEICOLI E UNA COPPIA DI TARGHE RUBATE

SPOLTORE. Cinque veicoli (una moto e quattro auto) oggetto di furto sono stati ritrovati dagli agenti della Polizia Municipale di Spoltore, assieme a una coppia di targhe rubate, durante un normale controllo che periodicamente viene effettuato per la verifica di auto in sosta da

lungo tempo. Lo ha riferito il comandante Panfilo D’Orazio, precisando che il furto di tre di queste auto e la coppia di targhe, rinvenute in Via Arno a Santa Teresa, è stato denunciato in Veneto. All’interno di una della auto è stato, inoltre, trovato materiale da scasso (mazze, scalpelli, cesoie…). Sono in corso delle indagini per stabilire un probabile collegamento di

attività illecite tra la Regione Veneto e l’Abruzzo.