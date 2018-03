MINA WELBY IN ABRUZZO PER LEGALIZZARE L’EUTANASIA

ABRUZZO. Dal 31 maggio al 2 giugno sarà presentata a Pescara, Sulmona e L’Aquila la Proposta di Legge di iniziativa popolare per legalizzare l’eutanasia promossa dalla Associazione Luca Coscioni con l’adesione di Radicali Italiani, UAAR, Exit Italia e Amici di Eleonora Onlus. Fra i partecipanti, Mina Welby, copresidente della Associazione Luca Coscioni, e Carlo Troilo, autore del libro “Liberi di morire. Una fine dignitosa nel paese dei diritti negati”.

Nelle sedi degli incontri sarà possibile firmare la proposta di legge ed avere la certificazione della firma (ne servono 50.000 in tutta Italia).

A Pescara l’appuntamento è per venerdì 31 maggio 2013 alle ore 17:30 nella sala della Provincia.

A Sulmona sabato 1 giugno 2013 alle ore 17:30 presso l’archivio di Stato

A L’Aquila domenica 2 giugno 2013 al teatro ridotto alle ore 10.30

Ore 10:30– Dibattito sull’Eutanasia Legale