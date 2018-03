CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO, MAURO MORETTI CONFERMATO PRESIDENTE

ABRUZZO. Mauro Moretti è stato confermato presidente del Centro Servizi per il Volontariato di Pescara (Csv) per il triennio 2013-2016. La scelta è stata effettuata nei giorni scorsi dal nuovo Consiglio Direttivo dell'ente, nominato dall'assemblea dei soci e composto dai confermati Mauro Moretti, Casto Di Bonaventura (vicepresidente) e Franca Di Giovanni, e due new entry: Gianni Dei Rocini e Carla Di Santo Panzino, quest'ultima nominata dal Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato della Regione Abruzzo (Co.Ge.).

Significativi i numeri e le attività del Csv Pescara nel triennio 2010-2012. In questi anni sono stati erogati direttamente alle associazioni fondi pari a 178.145 euro per la formazione e la promozione della cultura del volontariato. Inoltre, in rete con altri Csv, sono stati erogati altri significativi fondi: 298.698 euro con il bando "Perequazione per la progettazione sociale regione Abruzzo", che ha sostenuto 10 progetti, e 498.691 euro con il bando "Emergenza Abruzzo", all'indomani del terremoto, con il sostegno a sette progetti. Con entrambi i bandi, sono state sostenute decine di associazioni che hanno lavorato in partenariato.