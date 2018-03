CELANO. CELEBRAZIONI 2 GIUGNO CON IL MINISTRO QUAGLIARIELLO

CELANO. Sarà una celebrazione del 2 Giugno significativa, sobria, di alto e solenne spessore istituzionale. Sobria proprio come ha espressamente richiesto il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano per prestare attenzione al momento di grave difficoltà che larghe fasce della popolazione stanno attraversando. Di alto contenuto istituzionale con la presenza del Ministro per le Riforme Costituzionali Sen Gaetano Quagliariello che terrà il discorso celebrativo. Significativa perché nel corso di una cerimonia ufficiale ai neo diciottenni verrà fatto omaggio della Costituzione Italiana.

Ecco il programma della ricorrenza, predisposto dall’Amministrazione comunale di Celano, per ricordare l’avvento della Repubblica:

alle ore 9 è previsto il raduno nell’atrio comunale; alle ore 9,45 corteo diretto al Parco delle rimembranze dove si svolgerà il rituale alzabandiera; alle ore 10 nella sala consiliare “Ranelletti” è prevista l’accoglienza dei neodiciottenni; alle ore 10,30 il Sindaco di Celano On. Filippo Piccone interverrà per portare il saluto dell’Amministrazione comunale; alle ore 11 si terrà la cerimonia della consegna della Costituzione italiana ai diciottenni.

Il momento conclusivo e solenne della manifestazione si svolgerà in piazza IV Novembre dove alle ore 12 è prevista la consueta deposizione della corona al monumento ai caduti e, come detto, il discorso celebrativo del Ministro Quagliariello alla presenza dei Sindaci della Marsica con i rispettivi Gonfaloni.