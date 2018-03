MATERIALE DA LAVORO AGRICOLO RUBATO RECUPERATO A CASA DI UN 27ENNE

VASTO. E’ stata recuperata nel week end, dai Carabinieri della Stazione di San Salvo, l’attrezzatura da lavoro agricolo rubata, la settimana scorsa, nell’abitazione di un pensionato di 79 anni. La refurtiva è stata ritrovata nell’abitazione di un 27enne del posto, noto alle Forze dell’ordine, che è stato denunciato con l’accusa di ricettazione. L’indagine dei carabinieri era scaturita dalla denuncia dell’anziano che si era rivolto ai militari dopo aver subito una serie di furti in abitazione. Quando i militari hanno perquisito la casa del giovane, oltre alla refurtiva recuperata, del valore di circa mille euro, sono stati sequestrati anche sette grammi di marijuana che il 27enne deteneva nella sua camera da letto, all’interno di una busta per alimenti. Per lui è scattata quindi anche una segnalazione alla Prefettura di Chieti come assuntore di sostanze stupefacenti.