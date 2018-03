RIORGANIZZAZIONE TRIBUNALI: INTERROGAZIONE M5S

ABRUZZO. Il Movimento 5 Stelle ha presentato una interrogazione parlamentare al neo Ministro della Giustizia per chiedere di ripensare la chiusura dei Tribunali di Sulmona ed Avezzano, così come disposta dalla precedente Ministro Severino.

«Tale chiusura», dice Andrea Colletti, «risulta assolutamente irrazionale ed illegittima anche rispetto agli stessi criteri delle legge delega che il Governo doveva seguire e che non ha seguito. Forse anche grazie alla presenza del Movimento 5 Stelle in Parlamento è stato predisposto un disegno di legge unitario, firmato da praticamente tutti i Gruppi Parlamentari, nel quale si concede una proroga di 1 anno alla chiusura di tutti i Tribunali. Sperando che nel frattempo la burocrazia ministeriale si ravveda. Nelle prossime settimane chiederemo altresì alla Commissione Giustizia di istituire una sotto-commissione per studiare il problema della geografia giudiziaria».