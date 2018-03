CELANO, DOMENICA INAUGURAZIONE CHIUSURA LAVORI VIA PORTA NUOVA

CRONACA. CELANO. Domenica 26 maggio alle ore 19:00 si terrà una cerimonia di conclusione dei lavori di riqualificazione di via Luigi Giuliani e Via Porta Nuova nel centro storico di Celano. Ad annunciarlo è l’architetto Francesco Stornelli che spiega: «questo intervento è riuscito a tradurre in risultati concreti tutte le aspettative di riqualificazione di una parte del centro storico. Il risultato ha superato ogni migliore previsione: da 2 strade d’accesso al Parco delle Rimembranze a 2 aree urbane per il passeggio ed il tempo libero».