L’AQUILA. SCOSSA DI MAGNITUDO 3 CON EPICENTRO NEI MONTI DELLA LAGA... ANZI NO

L’AQUILA. Un terremoto di magnitudo 3 è stato avvertito alle ore 05:33:18 italiane di oggi 25 maggio.

Il terremoto è stato localizzato dalla Rete Sismica Nazionale dell'INGV nel distretto sismico Monti della Laga.

Tra i Comuni che hanno avvertito il sisma ci sono Amatrice, Barete, Capitignano, L’Aquila, Montereale, Pizzoli, Pietracamela, Fano Adriano, Rocca Santa Marie.

ORE.12.20. E' stata in realtà di 1,8, e non di 3,0, la magnitudo del terremoto registrato alle 5:33 di questa mattina in Abruzzo, tra le province di L'Aquila e Teramo.

«Il calcolo della magnitudo aveva inizialmente fornito un valore pari a 3.0. La revisione successiva dei dati ha mostrato che tale valore era decisamente sovrastimato, a causa di un problema nel software di analisi. Il problema è stato risolto e la stima corretta è di 1.8», rende noto il direttore del Centro Nazionale Terremoti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), Alessandro Amato.

«Purtroppo - ha spiegato ancora l'esperto - essendo il valore della magnitudo ricalcolata (1.8) al di sotto della soglia di comunicazione, non sono partiti i messaggi di rettifica». I valori corretti sono riportati sui siti dell'Ingv http://cnt.rm.ingv.it e http://iside.rm.ingv.it