PENNA SANT’ANDREA: FIRMATI DECRETI PER LAVORI POST SISMA PER 2MLN DI EURO

PENNA SANT’ANDREA. Dopo alcuni mesi di fermo, a causa della mancanza di fondi, finalmente ieri il Sindaco ha potuto firmare vari Decreti con i quali sono stati autorizzati lavori di ricostruzione post sisma per circa 2 milioni di euro. «Lo Stato ci ha finalmente messo a disposizione altri fondi», ha affermato il Sindaco, ««per cui ho immediatamente disposto l’avvio dei lavori per i quali le pratiche erano a posto sin dallo scorso mese di dicembre. Nelle prossime settimane contiamo di dare il via ad ulteriori interventi di ricostruzione, mettendo così in moto lavori per oltre 3 milioni di euro» .



Con questi interventi a Penna Sant’Andrea si conclude in pratica il recupero degli immobili ad di fuori della “zona rossa”.

Il Piano di ricostruzione di tale zona –redatto dalla Facoltà di Architettura dell’Università di Camerino- è stato già approvato dal Consiglio comunale ed è in questi giorni in corso la procedura per la sua approvazione definitiva da parte della Protezione Civile, ottenuta la quale si partirà con i progetti di recupero del patrimonio pubblico e privato, la cui spesa è stata quantificata in circa 11 milioni di euro.