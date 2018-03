VIABILITA': A24, CHIUSURA TRATTO VAL VOMANO/ROSETO - TERAMO OVEST

VIABILITA’. TERAMO. La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per urgenti lavori di manutenzione, dalle ore 22.00 dei giorni 27, 28, 29 e 30 maggio alle ore 06.00 dei giorni successivi, sara' chiusa al traffico la tratta autostradale tra lo Svincolo di Val Vomano/Roseto e lo Svincolo di Teramo Ovest, in entrambe le direzioni di marcia. Conseguentemente, nei giorni ed orari indicati, per il traffico diretto verso AQ/RM/A25, sara' disposta un'uscita obbligatoria allo Svincolo di Val Vomano/Roseto mentre per il traffico proveniente da SS80/TE sara' disposta un'uscita obbligatoria allo Svincolo di Teramo Ovest potendo utilizzare, come itinerario alternativo, la viabilita' esterna all'autostrada. Presso tutte le aree interessate dagli interventi straordinari sara' visibile specifica segnaletica stradale con l'indicazione dell'itinerario alternativo

VIABILITA’. TERAMO. La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per urgenti lavori di manutenzione, dalle ore 22.00 dei giorni 27, 28, 29 e 30 maggio alle ore 06.00 dei giorni successivi, sara' chiusa al traffico la tratta autostradale tra lo Svincolo di Val Vomano/Roseto e lo Svincolo di Teramo Ovest, in entrambe le direzioni di marcia. Conseguentemente, nei giorni ed orari indicati, per il traffico diretto verso AQ/RM/A25, sara' disposta un'uscita obbligatoria allo Svincolo di Val Vomano/Roseto mentre per il traffico proveniente da SS80/TE sara' disposta un'uscita obbligatoria allo Svincolo di Teramo Ovest potendo utilizzare, come itinerario alternativo, la viabilita' esterna all'autostrada. Presso tutte le aree interessate dagli interventi straordinari sara' visibile specifica segnaletica stradale con l'indicazione dell'itinerario alternativo