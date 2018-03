MORTO A LANCIANO LO STORICO DOMENICO POLICELLA

LANCIANO. E' morto oggi a Lanciano lo storico Domenico Policella, 90 anni, una delle massime figure della cultura abruzzese. Policella era nato a Capracotta (Isernia), nel 1923, e a 3 anni di trasferì con la famiglia a Lanciano. Laureato in pedagogia a Urbino, si abilitò successivamente a Bari per l'insegnamento nei licei di filosofia, storia e psicologia. Nel corso della sua attività di insegnante è stato prima direttore didattico quindi ispettore tecnico del Ministero della Pubblica Istruzione. Ha pubblicato numerose opere storiche riguardanti il territorio e ha tradotto, per la editrice Itinerari, il libro "Longino, soldato romano di Lanciano" della scrittrice inglese Stella Traynor - Morawska, che effettuò capillari ricerche, a Roma, Lanciano e in Terra Santa, riguardanti le origini del centurione Cassio Longino che sul Golgota squarciò con la sua lancia il costato di Cristo. Policella ha anche rivestito, nel 2003, il ruolo del Mastrogiurato. I funerali si terranno domani, ore 10.30, nella chiesa di San Pietro. Cordoglio dal mondo della cultura.