CRIMINALITA': ARRESTI E DENUNCE NELLA MARSICA

CRONACA. L’AQUILA. I militari della Stazione di Avezzano (L'Aquila) hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale presso la Corte d'Appello di L'Aquila nei confronti di B.D., di 38 anni di Avezzano che deve espiare la pena di 4 anni e 4 mesi di reclusione per vicende afferenti un procedimento penale in materia di stupefacenti commesso nel 2008. Lo stesso e' stato associato presso la Casa Circondariale di Avezzano. I Carabinieri della Stazione di Celano (L'Aquila) hanno dato esecuzione ad un provvedimento dell'Ufficio di Sorveglianza di L'Aquila con il quale e' stato sospeso il beneficio della detenzione domiciliare a C.T., un cittadino romeno di 35 anni residente in Celano che, attualmente, sta espiando una condanna definitiva per "omicidio preterintenzionale". Il provvedimento e' scaturito da una accertata violazione, qualche giorno addietro, delle prescrizioni afferenti la detenzione domiciliare. L'uomo, conseguentemente, e' stato associato presso la Casa Circondariale di Avezzano per il prosieguo dell'espiazione della pena.