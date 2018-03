FONDAZIONE CARISPAQ: DOMENICO TAGLIERI VICE PRESIDENTE

L'AQUILA. Si è insediato ieri il nuovo Consiglio d'Amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila eletto lo scorso 24 aprile.

Nel corso della seduta è stato nominato vicepresidente Domenico Taglieri già consigliere d'amministrazione nel precedente CdA.

Domenico Taglieri di Sulmona, ex consigliere comunale Psi e presidente dell'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia dell'Aquila, è l'attuale presidente regionale della Fedircit (Federazione dei diritti del cittadino), oltre che componente del direttivo nazionale della Fondazione "Ignazio Silone".

Recentemente è stato nominato commissario della Giostra Cavalleresca, la storica manifestazione che ogni anno, nella città di Ovidio, rievoca i giochi cavallereschi del tempo degli Svevi. Con questa nomina si completa la composizione del nuovo Cda che proseguirà nel suo impegno principale: «quello di promuovere lo sviluppo sociale ed economico delle comunità che risiedono nella Provincia dell'Aquila in ambiti di utilità sociale, quali l'arte e le attività culturali, la ricerca scientifica, lo sviluppo locale ed il volontariato, la crescita e la formazione giovanile. In questo senso è stato importante e tale sarà anche per il futuro il sostegno che la Fondazione Carispaq non farà mancare a tutto il territorio e alla Valle Peligna dove, in questo momento, si stanno portando avanti alcuni importanti progetti».

Primo fra tutti il recupero e riutilizzo quale centro di cultura dell'ex Cinema Balilla lo storico palazzetto in stile liberty situato in pieno centro a Sulmona che, per molti anni, è stato la Sala Cinematografica e luogo di aggregazione di riferimento della città.