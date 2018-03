PAPA: CARCIOFO 'MAZZAFERRATA' DI CUPELLO IN DONO A FRANCESCO

CUPELLO. Il carciofo di Cupello del tipo 'mazzaferrata' sarà donato a Papa Francesco nel corso dell'udienza pontificia a cui parteciperà mercoledì prossimo una delegazione comunale con il sindaco Angelo Pollutri e il parroco don Nicola Florio. Al pontefice sarà consegnata direttamente una cassetta di carciofi rinomati di Cupello conosciuti in tutto il mondo. "Come ribadito più volte da esperti botanici del settore e dalle riviste nazionali dell'agroalimentare - si legge in una nota del primo cittadino -, siamo in presenza di una specialità molto peculiare essendo questo prodotto unico e autoctono, frutto di lavoro e ricerca del nostro mondo agricolo cupellese, frutto della nostra terra, che faremo assaggiare anche a Sua Santità". Un simile dono, nel 2010, era stato fatto anche a Papa Benedetto XVI, sempre durante un'udienza del mercoledì.