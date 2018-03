TRANCIATO CAVO, BLACKOUT TELEFONI IN ZONA EST L'AQUILA

L'AQUILA. Disagi all'Aquila per un migliaio di utenze telefoniche nella zona est della città, dopo che, durante gli scavi per il consolidamento di alcuni edifici del centro storico, è stato tranciato un cavo. Telecom ha fatto sapere che i tecnici sono al lavoro per riparare il danno. Il blackout interessa utenze domestiche, attività commerciali e uffici nei quartieri Torrione, San Francesco, San Giacomo, fino alla zona del centro commerciale Carrefour vicino al cimitero.