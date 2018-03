INCIDENTI LAVORO: SPOSTA CARRELLO E SI AMPUTA DUE DITA

PESCARA. Stava lavorando con un carrello, pare per spostare pezzi di legno, quando per cause da accertare si è amputato due dita della mano destra: è accaduto a un 25enne dipendente di un centro commerciale in provincia di Pescara. Subito soccorso dai colleghi, il giovane è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale di Pescara dove i sanitari stanno valutando l'eventuale trasferimento in un centro specializzato. Sull'episodio indagano i Carabinieri della compagnia di Montesilvano.