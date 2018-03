CIAPI, SINDACATI CHIEDONO INCONTRO URGENTE

LAVORO. ABRUZZO. Cgil, Cisl Fp, Uil Fp, Confsal chiedono al presidente della Giunta Regionale, Gianni Chiodi, e agli assessori un incontro congiunto per trovare soluzioni condivise che consentono al Ciapi, attraverso l’attuazione del Piano industriale, un rilancio delle attività. «Si sollecita l’incontro per evitare che la situazione attuale possa ulteriormente degenerare», si legge in una nota. «Sono due anni, che si attende che vengano attuate le relative determinazioni da parte della struttura regionale del patrimonio ma, ad oggi,

la situazione rimane irrisolta con tutte le ricadute che ciò comporta per le attività del Ciapi e per i lavoratori».