DOMANI SOSPENSIONE IDRICA NEL COMUNE DI SCAFA

SCAFA. Intorno alle ore 9 di domani, martedì 21 maggio, l’Aca S.p.A. di Pescara sospenderà la normale erogazione idrica su tutto il territorio del comune di Scafa. Il provvedimento si è reso necessario per permettere il collegamento della nuova condotta idrica situata in via della Rinascita. L’interruzione del regolare flusso idrico dovrebbe terminare intorno alle ore 14.



Del provvedimento sono stati informati, tramite fax, anche il Comune di Scafa e la Polizia Municipale. Nei giorni scorsi, inoltre, sono stati avvisati anche i residenti delle zone interessate dai lavori tramite locandine affisse in tutti i quartieri.