CALCIO, TORNIMPARTE VINCE PLAY OFF E VA IN PRIMA CATEGORIA

SPORT. CALCIO. Tornimparte calcio con la vittoria di ieri contro l'Atletico Nepezzano (squadra teramana) ha vinto i play off di seconda categoria, sale dunque in prima categoria.

La squadra nella stagione regolare ha concluso il campionato imbattuto, dietro solo alla squadra di Ofena. «Finalmente», commenta Gianfranco Di Benedetto, consigliere Comunale di Tornimparte, «la vittoria nei play off la squadra ha portato a compimento una cavalcata trionfale regalando a tutti i cittadini tornimpartesi una grande soddisfazione di cui poter essere orgogliosi. Come dei veri professionisti, sono stati esemplari, dal presidente ai dirigenti, dall'allenatore ai giocatori. Sono stati ripagati dei tanti sacrifici che hanno fatto durante l’anno, basti pensare che la squadra ha disputato tutte le partite e gli allenamenti nel campo comunale di Scoppito per l’inadeguatezza del campo comunale di Tornimparte. Oggi stesso chiederò e impegnerò il sindaco di Tornimparte per la convocazione di un consiglio comunale straordinario a loro dedicato, affinché si tributino i giusti onori a questi giovani calciatori».