STALKING: 25ENNE ARRESTATO DAI CARABINIERI.

LANCIANO. Per mesi un 25enne della provincia di Chieti ha perseguitato la sua ex fidanzata pedinandola mentre si recava al lavoro o quando tornava a casa. Spesso la importunava anche con telefonate o sms. Negli ultimi tempi poi le minacce erano diventate sempre più pesanti ed in alcune circostanze erano state rivolte anche ad amici e colleghi di lavoro della donna a tal punto da costringerla a rivolgersi ai Carabinieri per sporgere denuncia. La vittima ha raccontato agli uomini dell’Arma che il giovane era stato capace perfino di recarsi sul suo posto di lavoro per lanciare pietre contro la finestra del suo ufficio o prendere a calci la porta d’ingresso. Ultimamente aveva anche tentato di intrufolarsi nella sua abitazione ed in una circostanza l’aveva aggredita fisicamente. Per queste ragioni l’Autorità Giudiziaria di Lanciano, concordando pienamente con l’attività d’indagine svolta dai carabinieri, ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del 25enne, che i militari hanno eseguito lo scorso sabato. Il giovane è stato quindi tradotto presso la casa circondariale di Lanciano.