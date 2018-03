FEDERMANAGER ABRUZZO E MOLISE, FLORIO CORNELI CONFERMATO PRESIDENTE

ECONOMIA. PESCARA. Florio Corneli è stato riconfermato alla guida di Federmanager Abruzzo e Molise per il prossimo triennio 2013-2015. E' stato eletto sabato 18 maggio dall’Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci.

Giovanni Del Bianco è stato eletto presidente del collegio sindacale. Fanno parte del neo consiglio direttivo: Benito Marcantonio, ex direttore della Sangritana; Claudio Bonasia, ex direttore del settore Risorse umane della Fater; Pierino Bruno, direttore di produzione Dayco; Antonio Budano, manager Pilkington; Antonio Di Mella, dirigente azienda De Cecco; Nicola Di Giovannantonio, direttore Confindustria Teramo; Antonio D'Annibale, consulente; Massimo Galasso, direttore generale CO.SVE.GA; Vittorio Gervasi, direttore Cassa edile Pescara; Antonello Lato, ex direttore del settore Ricerca e Sviluppo dell'azienda Alfa Gomma; Giovanna Negrini, ex direttore commerciale della SOGESA Spa; Angelo Marchione, responsabile del gruppo SILA; Carlo Imperatore, condirettore di Confindustria L'Aquila; Giuseppe Prisco, consulente; Mose Renzi, direttore Interporto Val Pescara; Fabrizio Sanvatore, direttore generale azienda CSA SAS.

Sono stati invece eletti al collegio dei revisori dei conti: Nicola Di Ianni, ex dirigente Ferrovie dello Stato; Antonio Giove, della società Metanizzazione Meridionale Srl. Fanno parte del neo collegio dei probiviri: Lattanzio Vitali, pensionato; William Strever, amministratore delegato SM SUD; Paolo Gentile, ex direttore del personale della ICO.