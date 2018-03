28 MAGGIO 2013 SCIOPERO SERVIZIO SCUOLABUS COMUNE BUCCHIANICO

CRONACA. BUCCHIANICO. I sindacati, insieme ai dipendenti della Società Cooperativa “La Scintilla” ha proclamato lo sciopero per il prossimo 28 maggio. «Sono state completamente disattese le richieste», si spiega in una nota, «avanzate nel corso degli ultimi mesi, relative a numerosi aspetti inerenti il contratto di lavoro e che determinano una piena violazione delle norme in materia. Erronei inquadramenti, mancato pagamento prestazioni, periodi di lavoro senza assunzione, alcuni esempi di quanto accade. Lo stato di agitazione proclamato l’8 maggio non ha determinato alcun effetto visto che non è pervenuta alcuna convocazione e/o comunicazione da parte della Società».