PROVINCIA PESCARA: CASTRICONE SI DIMETTE DA CONSIGLIERE

PESCARA. Il segretario provinciale del Pd Antonio Castricone, eletto parlamentare alle ultime elezioni, ha rassegnato oggi le dimissioni dalla carica di consigliere provinciale. Lo afferma in una nota lo stesso Partito Democratico. Castricone, che e' stato anche assessore al lavoro, era stato eletto per la seconda volta nel collegio di Popoli-Bussi. Al suo posto subentrera' Mauro Novelli, primo fra i non eletti nella lista Pd.