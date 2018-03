DANIELE FLAMMINI CAMPIONE ITALIANO DI TIRO A VOLO

SPORT. ABRUZZO. Un importante successo per il teramano Daniele Flammini al Campionato Italiano giovanile di Tiro a Volo. Il giovane ha vinto la medaglia d’oro imponendosi su avversari di valore.

Flammini è iscritto alla A.S.D. TAV G.A. Acquaviva e si è preparato nell’impianto di Cellino Attanasio sotto gli occhi attenti di Massimo Fabrizi, campione mondiale di Fossa Olimpica e medaglia d’argento alle ultime Olimpiadi di Londra. Flammini ha conquistato la medaglia d’oro nella gara di Gioia del Colle. Tiratore di soli 15 anni è iscritto al settore giovanile della A.S.D. Acquaviva. Una gara molto regolare lo ha visto nelle prime posizioni sin dalle serie per concludere con un en plein di 25 su 25 nell’ultimo shoot off di spareggio che gli ha consentito di vincere. Flammini era entrato in finale con l’ultimo punteggio uitile, 44 centri su 50. Ha quindi vinto vinto con 69 centri su 75.

Un risultato importante anche per l’associazione Acquaviva e lo stesso Massimo Fabrizi, a conferma che quando si hanno a disposizione strutture valide e campioni che si dedicano alla crescita e alla preparazione dei giovani i risultati arrivano. Un impegno di cui ad essere orgogliosi non sono solo a livello teramano e abruzzese ma anche nazionale. Flammini è una promessa per il futuro del Tiro a volo e della Fossa olimpica di cui speriamo vedere ulteriori successi.