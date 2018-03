UN NUOVO CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE DEL WWF

AMBIENTE. TERAMO. Domani, sabato 18 maggio 2013, alle ore 10:30, sarà inaugurato il nuovo Centro di Educazione all’Ambiente “Monti della Laga” a Cortino, nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. Il nuovo Cea si trova a circa 2 km dal centro abitato di Cortino, in prossimità del bivio per Casagreca, in una zona molto suggestiva del Parco da dove è possibile ammirare sia il massiccio del Gran Sasso che la catena dei Monti della Laga. La struttura che ospita il Centro è di circa 250 m2, compreso un portico, ed è circondata da un ampio cortile recintato di circa 3.500 m2. Nel Centro sono stati realizzati un impianto solare termico a circolazione forzata con serbatoio di 150 litri ed un impianto fotovoltaico connesso alla rete energetica pubblica. Sono stati rifatti e messo a punto l’impianto elettrico, i bagni ed il tetto e si è dotata tutta la struttura di un rivestimento esterno isolante, impermeabilizzante e traspirante. Le porte e gli infissi sono stati sostituiti, è stato predisposto un sistema di allarme, mentre le sale sono state arredate per svolgere attività di educazione ambientale.