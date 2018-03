PIGRO CANTAUTORI IN VIGNA, DOMENICA 26 MAGGIO A BOLOGNANO

MUSICA. BOLOGNANO. Pigro Cantautori in Vigna 2013, concorso musicale nazionale per cantautori e band in ricordo di Ivan Graziani, giunge alla 16^ edizione. Organizzato dall’Associazione Culturale Pigro presieduta da Anna Bischi Graziani, per il secondo anno è affidato alla direzione artistica dei giornalisti Duccio Pasqua (RAI Stereonotte, Auditorium TV) e Andrea Scanzi (Il Fatto Quotidiano, La7, Reputescion su La3). Pigro Cantautori in Vigna si svolgerà domenica 26 maggio 2013 a Bolognano, in provincia di Pescara, nell’ambito di Cantine Aperte. Le iscrizioni a Pigro Cantautori in Vigna, aperte a cantautori e band, hanno portato alla selezione per la giornata finale di domenica 26 maggio di otto finalisti che si esibiranno rigorosamente live, come nella tradizione del Premio, sia per l’esecuzione vocale sia strumentale (non sono ammesse basi). Gli otto finalisti del Pigro (in ordine alfabetico): Nunzia Carrozza, Ghita Casadei, Miriam Foresti, GaB, Karak, Malamadre, The BlueJay Floads, Francesco Vannini. A loro si aggiungeranno i Cazzirro Twins, selezionati da Radio Delta1. Ognuno dei finalisti eseguirà un brano originale e una cover di Ivan Graziani. La giuria che decreterà il vincitore è composta da: Fausto Pellegrini (Rai News 24), Elisabetta Grande (Radio1 Rai), Luca Valtorta (la Repubblica XL), Piji Siciliani (cantautore, voce di Radio Città Futura), Paolo Logli (scrittore, sceneggiatore, regista), Paolo Talanca (critico musicale), Gabriele Antonucci (Il Tempo), Enrico Deregibus (giornalista). L’ospite musicale per l’edizione 2013 di Pigro Cantautori in Vigna sarà Marina Rei, che chiuderà la giornata con il suo concerto.