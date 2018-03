SCUOLA TERAMO INVASA DA API, SINDACO LA CHIUDE PER DUE GIORNI

TERAMO. Le api infestano la scuola materna ed elementare a Teramo ed il sindaco la chiude per due giorni. Alla scuola primaria Fornaci Cona e' stato effettuato un sopralluogo durante il quale e' stata riscontrata la presenza degli insetti che sono pericolosi per gli operatori e gli studenti. Per questo motivo, domani e sabato, il sindaco, Maurizio Brucchi, ha disposto la sospensione delle lezioni al fine di mettere in sicurezza l'istituto scolastico.