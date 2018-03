TRANCIATI CAVI TELECOM, A PESCARA IN CENTINAIA SENZA SERVIZI

PESCARA. Centinaia di utenti Telecom Italia a Pescara sono interessati dall'interruzione del servizio a causa del danneggiamento, da parte di terzi, di due cavi telefonici di elevata potenzialità nel centro della città, nel corso di lavori di scavo in Via Mazzarino (angolo via B.Croce). L'interruzione del servizio è sia in fonia che in dati. Telecom Italia annuncia di aver dato mandato ai propri legali di accertare ogni responsabilità, con il risarcimento di ogni danno subito. Squadre di tecnici sono al lavoro per ripristinare, al più tardi entro domenica 19, i collegamenti coinvolti.