DIVIETO DI BALNEAZIONE A ROSETO E GIULIANOVA PER CARICA BATTERICA

TERAMO. I comuni di Roseto e Giulianova, nel Teramano, hanno emesso due ordinanze di divieto di balneazione per la presenza di carica batterica oltre i limiti. A Roseto e' stato vietato il tuffo a ridosso delle foci del torrente Borsacchio a Cologna Spiaggia (50 metri a nord e 50 metri a sud) e in via del Mare. A Giulianova il divieto riguarda un raggio di 100 metri a sud della foce del fiume Salinello. I rilievi sono stati effettuati dall'Arta.