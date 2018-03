LA PROVINCIA DI PESCARA SBLOCCA ALTRI TRE MILIONI DI EURO DI PAGAMENTI

PESCARA. La Provincia di Pescara sbloccherà nei prossimi giorni pagamenti per circa 3 milioni di euro, che si aggiungono ai 2 milioni di euro già liquidati nelle scorse settimane per effetto delle disposizioni del Governo centrale in materia di pagamenti degli enti pubblici. Ne dà notizia il presidente Guerino Testa spiegando che l'ente si è attivato subito dopo aver saputo del decreto di due giorni fa del ministero dell'Economia e delle Finanze (Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato) che attribuisce agli enti locali la possibilità di effettuare pagamenti di debiti per appalti di lavori pubblici liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012 o per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro lo stesso termine (o per i quali, ancora, sia stato trasmesso lo stato di avanzamento lavori) nonché per i pagamenti dei restanti debiti di parte capitale.