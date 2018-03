TRIVELLE D’ITALIA, INCONTRO CON PIETRO DOMMARCO A PESCARA

AMBIENTE. PESCARA. Venerdì 17 maggio, alle ore 18,00 presso l’aula consiliare del Comune di Pescara è previsto l’ incontro con Pietro Dommarco, autore del libro ‘Trivelle d’Italia. Perché il nostro paese è un paradiso per petrolieri’.

Pietro Dommarco è scrittore e giornalista freelance, specializzato in tematiche ambientali. Collabora con il mensile Altreconomia. «Un'occasione per fare il punto dopo la grande manifestazione del 13 aprile No Ombrina Si parco». A cura del gruppo consiliare Rifondazione Comunista – Regione Abruzzo