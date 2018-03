BLITZ A RANCITELLI, 5 DEFERITI, SEQUESTRATO UN COLTELLO

CRONACA. PESCARA. Ieri mattina nel quartiere Rancitelli è stato effettuato un servizio di prevenzione e controllo del territorio disposto dal Questore Paolo Passamonti, che ha interessato lo stabile ‘ferro di cavallo’, in via Tavo, per poi estendersi nel quartiere di Fontanelle e San Donato.

L’operazione di Polizia è stata effettuata da personale della Questura di Pescara, insieme a pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Abruzzo ed una unità cinofila antidroga della Polizia di Stato. Sono state 34 le persone identificate; 4 controlli a veicoli; 18 verifiche a persone sottoposte agli arresti domiciliari; 3 perquisizioni domiciliari; 1 contravvenzioni relative al codice della strada, 1 veicolo sequestrato; 5 persone deferite, 1 coltello sequestrato.