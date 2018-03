BUS FINO ALL’1 DI NOTTE TRA PESCARA E MONTESILVANO

TRASPORTI. PESCARA. Si allungano fino all’una di notte i collegamenti del trasporto pubblico notturni tra Pescara e Montesilvano per tutta l’estate 2013. Due nuove corse della linea 2/ potenzieranno il trasporto da Montesilvano-zona Grandi Alberghi sino a Pescara, mentre il capoluogo adriatico beneficerà di tre nuove corse che partiranno verso Montesilvano, in modo da incrementare il servizio a favore dei turisti che magari alloggeranno nei Grandi Alberghi di Montesilvano, ma sceglieranno di consumare una cena sul litorale di Pescara o di partecipare a un evento e che potranno tornare tranquillamente nel proprio alloggio a bordo di un autobus pubblico. «Il potenziamento si farà – hanno detto i sindaci Albore Mascia e Di Mattia – e partirà dal prossimo 16 giugno, con l’entrata in vigore degli orari estivi della Gtm, e sarà valido sino al 15 settembre, dunque per 78 giorni». Sino alla scorsa estate, l’ultima partenza dal Terminal bus della stazione ferroviaria centrale di Pescara avveniva alle 23, ora si aggiungeranno le partenze delle 23.30, delle 24 e di mezzanotte e 40 minuti, sempre con arrivo al Palacongressi-Grandi Alberghi intorno all’una di notte. Le nuove corse saranno in vigore nei giorni feriali, dunque dal lunedì al sabato.