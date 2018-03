FOSSACESIA, MONUMENTO PER BICENTENARIO DELL’ARMA DEI CARABINIERI

CRONACA. FOSSACESIA. Nel corso dell’ultima seduta del Consiglio comunale di Fossacesia, su proposta del gruppo di minoranza, è stato approvato all’unanimità un ordine del giorno per l’adesione alla realizzazione di un monumento per il bicentenario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri, che ricorrerà il 5 giugno 2014. «La ricorrenza – dichiarano i consiglieri di minoranza – è di profonda e significativa rilevanza per tutta la collettività e riconosce nell’Arma una delle Istituzioni più solide del Paese, sicuro punto di riferimento per la tutela della legalità, per la prevenzione e il contrasto alla criminalità di ogni specie, per la lotta al terrorismo e alla corruzione». «L’iniziativa, patrocinata dall’ANCI, vede il coinvolgimento di tutti i Comuni d’Italia e la partecipazione personale di tutti i consiglieri e assessori del Comune di Fossacesia – proseguono i Consiglieri – che devolveranno spontaneamente l’equivalente di un gettone di presenza di una seduta consiliare». Il monumento, realizzato dallo scultore fiorentino Antonio Berti, sarà collocato nei giardini di Via Quirinale a Roma, intitolati al 150° anniversario dell’Unità d’Italia.