ODNS ITALIA APRE FILIALE A PESCARA, MERCOLEDI’ EVENTO ALL’ARENA DEL MARE

SOLIDARIETA’. PESCARA. Nasce ODNs-Italia con sede a Pescara, filiale italiana di Organisation pour le Développement avec les Nouvelles Solidarités. Creata in Belgio nel 2011, ODNs è un’Associazione Internazionale Senza Scopo di Lucro, già collegata alla Francia, attraverso l’ACIFR- Associazione Cristiana Internazionale di Incontri e di Formazione, e al Canada, attraverso ODNs-Canada. La filiale italiana ODNs-Italia si aggiunge a questo programma internazionale di solidarietà nei confronti di tutti quei bambini e di tutte quelle persone che hanno già le mani segnate dalla vita: mani che rovistano nella spazzatura, mani che coltivano la terra, mani che sono sfruttate. Il 15 maggio 2013 alle ore 18:00 presso l’Arena del Mare di Pescara (Madonnina del Porto) ODNs Italia, con il patrocinio del Comune di Pescara, si presenterà ufficialmente con un evento di carattere internazionale “Luci di solidarietà”. Un grande spettacolo che vedrà protagonisti tutti gli alunni dell’Istituto Nostra Signora di Pescara, sede ODNs - Italia, i quali, sostenuti dagli insegnanti, metteranno in gioco i loro talenti. Canti, danze e performance di teatro allieteranno il pubblico che parteciperà alla manifestazione. Alle ore 20:00 in contemporanea con le nazioni di Francia, Belgio, Albania e Canada darà il via ad una seconda parte di spettacolo, con la partecipazione di un coro polifonico, famiglie e studenti dell’Istituto Nostra Signora. La serata si concluderà in riva al mare, dove migliaia di lanterne volanti verranno lanciate in cielo a significare la forza e la grande volontà di voler sostenere coloro che sono più sfortunati. Le lanterne possono essere richieste presso l’Istituto Nostra Signora di Pescara telefonando al numero 085 64551.