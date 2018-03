JOHN FANTE, PARTITO CONCORSO PER ASPIRANTI SCRITTORI

CULTURA. TORRICELLA PELIGNA. Il Comune di Torricella Peligna, paese di origine del padre dello scrittore John Fante, dal 2006 organizza il Festival “Il Dio di mio padre” e per la VIII edizione, che si svolgerà dal 23 al 25 agosto prossimi, indice due concorsi letterari: uno per racconti inediti dedicati a John Fante per il trentennale della morte dello scrittore italoamericano. Per la partecipazione al concorso, il racconto dev’essere pubblicato sul profilo Facebook del Festival letterario ‘Il Dio di mio padre’ dedicato a John Fante, al seguente indirizzo http://www.facebook.com/johnfante.org Si possono postare i racconti fino a fine al 30 giugno.