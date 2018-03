GIUSTIZIA: AVEZZANO,OK CSM A COPERTURA POSTO VACANTE PROCURA

AVEZZANO. Procura della Repubblica di Avezzano riconosciuta «sede a copertura necessaria» dal Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura. Lo ha reso noto il sindaco di Avezzano, Giovanni Di Pancrazio, che nei giorni scorsi aveva protestato per la esclusione della città dall'elenco delle sedi di assegnazione dei magistrati di nuova nomina. «La decisione certifica che questo avamposto della legalità rappresenta un presidio strategico dello Stato per contrastare la criminalità e, nel contempo - afferma il sindaco -, garantire la massima sicurezza dei cittadini. La cittadella della giustizia di Avezzano e della Marsica, una delle prime in Abruzzo per produttività ed efficienza in un territorio montano che copre la metà della Provincia dell'Aquila, quindi, deve mantenere il massimo dell'operatività».