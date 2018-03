20ENNE AGGREDITO DA DUE SCONOSCIUTI: INDAGANO I CARABINIERI

CHIETI. Un 20enne di Chieti, sabato notte, mentre si trovava in Piazza Trento e Trieste, è stato aggredito e pestato con calci e pugni da due sconosciuti. Il giovane, dopo l’aggressione, si è recato presso il pronto soccorso dell’ospedale di Chieti dove i medici gli hanno riscontrato un trauma cranico facciale con frattura delle ossa nasali e contusioni varie, con una prognosi complessiva di 30 giorni. Sull’episodio sono in corso le indagini dei Carabinieri della Stazione di Chieti Scalo. I militari lo hanno rintracciato in ospedale dove, interrogato sull’accaduto, non ha saputo dare indicazioni utili per l’identificazione dei suoi aggressori. Sono in corso ulteriori indagini.