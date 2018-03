TERAMO. NUOVO CONTROLLI DEI VIGILI URBANI NELL’AREA DEL MERCATO SETTIMANALE

CRONACA. TERAMO. Una nuova operazione di controllo delle attività commerciali abusive all’interno dell’area dove si svolge il mercato settimanale cittadino, è stata condotta dai Vigili Urbani di Teramo, sabato scorso. Dopo il blitz della settimana precedente, che aveva già dato riscontri con la denuncia di attività irregolare ed il sequestro di ingente quantità di merce, ora gli agenti della Polizia Municipale, hanno rilevato altre postazioni abusive, nelle quali in particolare erano in vendita borse con marchi contraffatti, sebbene di fattura molto simile agli originali. Il blitz è stato condotto, in maniera coordinata, sia da agenti in borghese che da Vigili in uniforme. L’operazione si inserisce nel quadro del progetto “No al falso” ed è scaturita sia a seguito sia di segnalazioni che di riscontri diretti. La Polizia Municipale tornerà con costanza a ripetere l’attività e non solo durante lo svolgimento del mercato settimanale.