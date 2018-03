AGENZIA CASA, BOCCIATA LA PROPOSTA DELLA SO.HA

CRONACA. PESCARA. La commissione politiche sociali del comune di Pescara ha bocciato la proposta sull’Agenzia casa nonostante una precedente mozione del consiglio comunale risalente al novembre del 2010, approvata coi voti di numerose forze politiche. La SO.HA. GiovaniCittadiniAttivi dopo aver consegnato le firme raccolte con la campagna d’informazione e sensibilizzazione “Una casa per tutt*” è stata invitata a discutere in consiglio comunale ricevendo alcuni pareri negativi e vincolanti, sull’istituzione dell’Agenzia Casa e sulle relative agevolazioni per i giovani e le coppie a redditi bassi; agevolazioni estese anche a quei proprietari che regolarizzano i loro contratti e tengono a norma l’abitazione che affittano.

«La mancata istituzione dell’Agenzia casa è un passo indietro nelle politiche giovanili pescarese, l’ennesimo non intervento che si va ad affiancare a una serie di interventi di “facciata” che nei fatti non migliorano la condizione giovanile in città, ma sono puntualmente sbandierati dall’amministrazione come un’utile risoluzione alle problematiche poste dalla società civile».